Ракетная атака на Украину: взрывы в Киеве и под Хмельницким

Сообщалось о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области. Пока нет информации о том, шла ли речь о работе ПВО или попадании ракет. Также нет сообщений о разрушениях или жертвах. Нет также точной информации о том, были ли выпущены ракеты "Кинжал" или какого-то другого типа.