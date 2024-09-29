Ракета компании SpaceX с космонавтом РФ отправилась к МКС

Указывается, что на борту ракеты находятся американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. Еще два места предназначены для астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Все четверо должны вернуться на Землю в феврале 2025 года.

Ракета-носитель Falcon 9 компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX отправилась к Международной космической станции (МКС) со стартовой площадки Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в субботу, 28 сентября. Момент старта изображен на видео, выложенном в микроблоге компании SpaceX в соцсети X.

Уилмор и Уильямс отправились к МКС 5 июня на корабле CST-100 Starliner компании Boeing и должны были пробыть там восемь дней, однако их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.

Миссия по возвращению на Землю астронавтов Уилмора и Уильямс

В настоящий момент на МКС находятся шесть астронавтов: кроме Уилмора и Уильямс, это четыре члена ее экипажа, выполняющих свою плановую миссию. Корабль Crew-9 должен был отправиться к МКС 18 августа. Однако этот полет было решено перенести на конец сентября, чтобы в ходе обратного перелета забрать на Землю Уилмора и Уильямс.