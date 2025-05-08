Рада ратифицировала соглашение с США об украинских недрах

Экономическое соглашение между Украиной и США

В ночь на 1 мая США и Украина после длительных переговоров подписали экономическое соглашение, предполагающее создание инвестиционного фонда для восстановления страны, подвергшейся более трех лет назад нападению России. Подписи под документом поставили американский министр финансов Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Текст соглашения пока не опубликован. Однако глава Минэкономики Украины изложила на своей странице в Facebook его ключевые условия, из которых следует, что фонд создан по принципу „50/50“, что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им. „Ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США“, - написала Юлия Свириденко.