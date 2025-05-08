Рада ратифицировала соглашение с США об украинских недрах

Верховная рада в четверг, 8 мая, поддержала законопроект № 0309 „О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных штатов Америки о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления“. Это следует из прямой трансляции депутата от фракции „Голос“ Ярослава Железняк, ранее неоднократно критиковавший прежние версии соглашения. „Рада поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом“, - написал он в Telegram.
„За“ проголосовали 338 депутатов, „против“ не было ни одного, как и воздержавшихся. Девять парламентариев не приняли участие в голосовании. Помимо основного украино-американского соглашения, есть еще два технических дополнительных, которые стороны подпишут позже, но их парламент ратифицировать не должен, уточнило агентство „РБК-Україна“.
Шмыгаль: Инвестфонд будет зарегистрирован в США
По предварительной договоренности с американской переговорной командой, инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но будет действовать в Украине, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время „часа вопросов к правительству“ 2 мая в Верховной раде. В тот же день Кабмин Украины рекомендовал депутатам ратифицировать соглашение.
„Основной счет фонда, куда Украина будет зачислять свой вклад - будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент“, - добавил Шмыгаль. Кроме того, украинский премьер уточнил, что соглашение между Киевом и Вашингтоном охватывает всю территорию Украины, определенную границами 1991 года, отметив, что в приложении к соглашению также прописан исключительный перечень ископаемых, которые планируется добывать.
Экономическое соглашение между Украиной и США
В ночь на 1 мая США и Украина после длительных переговоров подписали экономическое соглашение, предполагающее создание инвестиционного фонда для восстановления страны, подвергшейся более трех лет назад нападению России. Подписи под документом поставили американский министр финансов Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Текст соглашения пока не опубликован. Однако глава Минэкономики Украины изложила на своей странице в Facebook его ключевые условия, из которых следует, что фонд создан по принципу „50/50“, что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им. „Ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США“, - написала Юлия Свириденко.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна получит от сделки с Украиной „гораздо больше, чем 350 млрд долларов“, которые ей „вручил“ его предшественник Джо Байден. А Госдепартамент США на этом фоне впервые с возвращения Трампа в Белый дом одобрил продажу оружия Киеву.