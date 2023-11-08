Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

"Парламент поддержал законы (#10211 и 10212) об Указах о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. За − 329 и 322. С 16 ноября 2023 года (действие военного положения и мобилизации продлили − ред.) на 90 дней. Соответственно до 14 февраля 2024 года", сказал нардеп Ярослав Железняк.
Депутат напомнил, что это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.
Железняк также отметил, что на этот раз никто из СНБО не пришел представлять законы, тогда как раньше "выступал хотя бы секретарь СНБО".
Украинская правда
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