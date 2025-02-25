Рада подтвердила полномочия Зеленского до конца войны

В последние дни проведения президентских выборов в Украине неоднократно требовал президент США Дональд Трамп. „Прекрасно говорить: вы знаете, мы не можем провести выборы. Но выборы провести пора, так же, как пора разобраться, что случилось со всеми этими деньгами. Потому что он (Зеленский - Ред.) сделал заявление, что половина денег, он не знает, где они, или что-то вроде того“, - заявил Трамп, в частности, 19 февраля в Майами. Кроме того, глава Белого дома назвал украинского президента „диктатором без выборов“. Данные заявления раскритиковали во многих странах и международных организациях, включая ООН.