Рада одобрила в первом чтении закон о запрете УПЦ Московского Патриархата

Законопроект был подготовлен правительством Украины и внесен в парламент еще в январе 2023 года. Он предусматривает запрет в Украине деятельности церквей, руководство которых находится в государстве, ведущем вооруженную агрессию против страны. В пояснительной записке отмечается, что законопроект необходим для "обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку", а также для "содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов".

Фактически речь идет о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), крупнейшей христианской церкви в стране. Хотя после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УПЦ заявила о своей независимости от Русской православной церкви, в Киеве считают, что она не порвала связи с Москвой. Кроме того, в последнее время против ряда священников УПЦ были возбуждены уголовные дела, связанные с их поддержкой действий России.