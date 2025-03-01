Qatar Airways отверг жалобы австралийской пары на мертвую пассажирку в соседнем кресле

Пострадавших пассажиров зовут Митчелл Ринг и Дженнифер Колин. Несколько дней назад они рассказали австралийскому телеканалу Channel Nine о трудностях, с которыми столкнулись, когда летели в долгожданный отпуск в Венецию из австралийского города Мельбурн с пересадкой в Дохе, столице Катара.

Во время полета одна из пассажирок, имя которой не называется, упала в обморок, а затем умерла в проходе рядом с Рингом и Колин. После этого, по словам пары, экипаж попытался, но не смог перенести тело женщины в бизнес-класс. Как рассказал Ринг, „она была довольно крупной дамой, и они не смогли протащить ее через проход“.