Пятьсот литров богатства. Как жители оккупированных территорий Украины живут без водоснабжения

Откуда в Донбассе вода

Канал Северский Донец — Донбасс соединял Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Длина — 133,4 км. Из них 107 км — наземный канал трапециевидной формы шириной до 40 м и глубиной до 30 м. 26,4 км — трубные мосты (дюкеры) из 2-3 труб диаметром более 2 метров через две реки, железную дорогу и глубокие балки. Подъем воды на Донецкий кряж высотой около 200 метров в канале обеспечивали 4 насосных станции пропускной способностью до 43 м³ в сек.









По течению канала для обеспечения его бесперебойной работы в случае аварии были созданы пять резервных водохранилищ: Карловское, Волынцевское, Артёмовское, Горловское и Верхне-Кальмиуское возле Енакиево, Макеевки, Карловки и Бахмута общим объёмом 64 млн м³. Эти резервные водоемы стали единственными поставщиками воды на оккупированной территории, когда канал был разрушен.









Для поддержания работы канала в летнее время, когда Северский Донец мелеет, в Харьковской области на притоке Северского Донца — реке Оскол в 1957 году было построено Оскольское водохранилище. Канал и его насосные станции были частично разрушены или обесточены в феврале 2022 года и позднее обстрелами и бомбардировками российских войск. Работают только насосные станции первого подъема и водовод на Славянск, Краматорск , Константиновку и Дружковку, находящиеся под контролем Украины.









Мариуполь имел свои Старокрымское и Павловское водохранилища и планы закончить в 2023 году строительство своей фильтровальной станции, деньги и технологии для нее предоставляла Франция.