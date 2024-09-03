Путина встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Украина возмутилась, что его не арестовали по ордеру МУС

Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС.

Российский президент посещает Монголию по приглашению президента страны, который, как напоминает ТАСС, сделал такое предложение во время встречи в Пекине осенью 2023 года.

Утром во вторник Путин прибыл в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. После этого начали переговоры в узком составе в кочевой юрте — строении внутри Государственного дворца, созданном с учетом традиций монголов.

Самолет Путина приземлился в столице Монголии Улан-Баторе в понедельник поздно вечером. Там его встретил почетный караул, мимо которого он прошел по красной ковровой дорожке.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова заявил, что в Москве не опасаются ареста Путина в Монголии по ордеру МУС. „С Монголией нет такой проблемы“, — цитировал его ТАСС.

„Неисполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, — сказано в заявлении МИД Украины. — Монголия позволила обвиненному преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора“.

Расположенный в Гааге суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи „отказа от сотрудничества“ со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего ассамблея в составе всех стран-участниц может „принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми“.

В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их „нарушить ранее существовавшее договорное обязательство“ по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.

В конце прошлой недели пресс-секретарь МУС Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда „несут обязанность сотрудничать в соответствии с главой IX Римского статута“.

МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих государств.

В 2023 году Путин не поехал в ЮАР (эта страна также ратифицировала Римский статут), куда его приглашали на саммит БРИКС. Как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки.

Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступленияв его состав в 2002 году.