Путина встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Украина возмутилась, что его не арестовали по ордеру МУС

Самолет Путина приземлился в столице Монголии Улан-Баторе в понедельник поздно вечером. Там его встретил почетный караул, мимо которого он прошел по красной ковровой дорожке.
Утром во вторник Путин прибыл в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. После этого начали переговоры в узком составе в кочевой юрте — строении внутри Государственного дворца, созданном с учетом традиций монголов.
Российский президент посещает Монголию по приглашению президента страны, который, как напоминает ТАСС, сделал такое предложение во время встречи в Пекине осенью 2023 года.
Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС.
Расположенный в Гааге суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.
„Неисполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, — сказано в заявлении МИД Украины. — Монголия позволила обвиненному преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора“.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова заявил, что в Москве не опасаются ареста Путина в Монголии по ордеру МУС. „С Монголией нет такой проблемы“, — цитировал его ТАСС.
Позиция МУС
В конце прошлой недели пресс-секретарь МУС Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда „несут обязанность сотрудничать в соответствии с главой IX Римского статута“.
В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их „нарушить ранее существовавшее договорное обязательство“ по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.
Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи „отказа от сотрудничества“ со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего ассамблея в составе всех стран-участниц может „принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми“.
МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих государств.
В 2023 году Путин не поехал в ЮАР (эта страна также ратифицировала Римский статут), куда его приглашали на саммит БРИКС. Как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки.
Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступленияв его состав в 2002 году.
Она также имеет репутацию демократической страны. Freedom House относит ее к категории свободных стран. Россию, где Freedom House объявлен нежелательной организацией, он свободной не считает.
Ранее власти Украины призвали Монголию арестовать Путина во время его визита и передать Международному уголовному суду в Гааге. Песков заявил, что в Кремле не беспокоятся по поводу визита, а все его детали „были тщательно подготовлены“.
Программа Путина в Монголии
Как передает ТАСС, в программе визита Путина — празднование 85-й годовщины победы советских войск в 1939 году над Японией в битве на реке Халкин-Гол в Монголии.
Последний раз российский президент был с визитом в этой стране пять лет назад — тогда он также принимал участие в церемониях по случаю годовщины битвы на Халкин-Голе.
Президенты России и Монголии также намерены возложить цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который командовал советскими и монгольскими войсками во время битвы на Халкин-Голе.
Ожидалось, что представители правительств двух стран подпишут несколько двухсторонних документов.