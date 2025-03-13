Путин заявил, что согласен с предложением о перемирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. „Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса“, - заявил он в четверг, 13 марта, в Минске на пресс-конференции по итогам переговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко.