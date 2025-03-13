Путин заявил, что согласен с предложением о перемирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. „Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса“, - заявил он в четверг, 13 марта, в Минске на пресс-конференции по итогам переговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко.
Путин также указал на ситуацию в Курской области, где ведется контрнаступление ВС РФ. По его словам, Киеву выгодно заключить перемирие на 30 суток, поскольку все ее военные в Курской области якобы заблокированы.
Поскольку ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения после заключения переминия, приводит слова Путина агентство ТАСС.
Договоренности США и Украины
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию. По итогам встречи в Джидде сообщалось, что Киев дал согласие на американское предложение объявить режим прекращения огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне России. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 марта заявил, что Россия не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.