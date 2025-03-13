Путин заявил, что Россия согласна на прекращение огня в Украине, "но есть нюансы"

Уже известно, что Киев готов на 30-дневное перемирие. Но, по словам Путина, оно должно привести „к долгосрочному миру“. „Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса“, — сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.
„Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все [солдаты ВСУ], кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно.
А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. <…> Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?Или ничего этого не будет делаться?
Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет? <…> Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Почти две тысячи километров [линия соприкосноваения]. Кто определит, кто и где нарушил возможную договоренность о прекращении огня?“, — цитирует президента издание „Медуза“.
„Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить“, — добавил он. Также Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он „уделяет внимание“ войне в Украине.
Кроме того, президент РФ высказался по ситуации в Курской области. Он заявил, что российская армия контролирует ситуацию в Курской области, а украинские военные находятся в изоляции. По его словам, Россия не намерена позволять выход военнослужащих ВСУ из региона, так как они якобы совершили преступления против местных жителей: „Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток“.
Помимо вопросов, касающихся Украины, Путин заявил, что Россия вложила в экономику Беларуси около 4,5 млрд долларов, а более 90% торговли между странами ведется в нацвалютах, что защищает страну от внешнего давления. Граждане России и Беларуси получат возможность участвовать в местных выборах в обеих странах, а западные границы союзного России государства надежно защищены. По словам президента РФ, уже ведутся закрытые переговоры с западными компаниями о возвращении на российский рынок, но специальных преференций им не будет.