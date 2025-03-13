Путин заявил, что Россия согласна на прекращение огня в Украине, "но есть нюансы"

„Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить“, — добавил он. Также Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он „уделяет внимание“ войне в Украине.

Кроме того, президент РФ высказался по ситуации в Курской области. Он заявил, что российская армия контролирует ситуацию в Курской области, а украинские военные находятся в изоляции. По его словам, Россия не намерена позволять выход военнослужащих ВСУ из региона, так как они якобы совершили преступления против местных жителей: „Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток“.