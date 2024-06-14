Путин выдвинул условия для мирных переговоров с Украиной

„Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений“, — заявил он (цитата по „РИА Новости“).

Как подчеркнул Путин, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, заверив, что ВСУ будет гарантирован безопасный отвод войск.



„Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России“, — добавил он.

Также Путин заявил, что в рамках сделки Россия потребует „обеспечения прав русскоязычных“ в Украине.