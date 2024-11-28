Путин угрожает новыми ударами „Орешником“ по Украине

По словам президента России Владимира Путина , целью для новых ударов баллистическими ракетами „Орешник“ могут стать „центры принятия решений в Киеве“. „Минобороны сейчас подбирает цели для поражения - это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве“, - заявил он на саммите стран ОДКБ в Астане в четверг, 28 ноября. По выражению Путина, РФ продолжит „боевые испытания“ ракет в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям.

Вопреки тому, что Путин дал указание начать производство ракет „Орешник“ всего несколько дней назад на встрече с разработчиками системы, в Астане он заявил, что в российском арсенале уже сейчас есть несколько таких готовых к использованию ракет. „Серийное производство „Орешника“ уже началось, - добавил российский президент. - В случае массированного и группового применения „Орешника“ мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия“. По словам Путина, в России сегодня производится „в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО“.