Путин: У России не было необходимости применять ЯО в Украине

В ходе войны России против Украины у ВС РФ „не было необходимости“ применять ядерное оружие, заявил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для фильма „Москва. Кремль. Путин. 25 лет“, который выйдет в эфир в воскресенье, 4 мая, Владимир Путин.

„Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять (ядерное. - Ред.) оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется“, - сказал Путин.

Путин добавил, что у российских вооруженных сил „достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом“.