Путин: У России не было необходимости применять ЯО в Украине

В ходе войны России против Украины у ВС РФ „не было необходимости“ применять ядерное оружие, заявил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для фильма „Москва. Кремль. Путин. 25 лет“, который выйдет в эфир в воскресенье, 4 мая, Владимир Путин.
„Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять (ядерное. - Ред.) оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется“, - сказал Путин.
Путин добавил, что у российских вооруженных сил „достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом“.
Кроме того, российский лидер утвердительно ответил на вопрос о возможности примирения с „украинской частью русского народа“. По его словам, „несмотря на всю трагедию“, это остается вопросом времени. Ранее Путин уже неоднократно заявлял, что считает украинцев и русских „одним народом“.
Изменение ядерной доктрины России
С момента начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины Путин не раз говорил, что считает применение ядерного оружия „крайней мерой обеспечения безопасности“.
В то же время в его окружении неоднократно звучали практически открытые угрозы применения ядерного оружия. В частности, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в комментарии об отказе президента Украины Владимира Зеленского поддержать идею Путина о перемирии с 8 на 10 мая написал в своем Телеграм-канале, что в случае, если Украина попытается помешать проведению парада 9 мая в Москве, 10 мая в Киеве может и не наступить.
Ранее американские СМИ утверждали со ссылкой на источники, что осенью 2022 года на фоне отступления российской армии власти США серьезно рассматривали угрозу ядерного удара РФ по Украине и разрабатывали ответный план действий.
В ноябре 2024 года президент РФ подписал обновленную ядерную доктрину России. Основные изменения в ней сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.
Москва „будет рассматривать“ возможность ядерного ответа при „достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов“, указано в обновленной доктрине.
Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства, а также при „критической угрозе суверенитету РФ и обычным оружием“.