«Путин съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией». Главное из интервью Зеленского Economist

"В Украине наступает усталость. На Западе в заголовках пишут о том, начал ли Владимир Путин , президент России, побеждать. Помощь украинцам стала предметом политического торга в Америке и Европе", — отмечает Economist.

Однако, замечает Economist, спустя почти два года после начала войны мир уже не столь внимательно прислушивается к его словам, а самому Зеленскому уже не удается столь искусно контролировать ход событий.

На следующий день после вторжения России 24 февраля 2022 года Зеленский записал короткий, на полминуты, видеоролик, в котором просто сказал: "Мы здесь". Он по-прежнему находится в правительственном комплексе в Киеве, невзирая на продолжающиеся налеты и бомбежки.

Раздражение у Зеленского вызывают не успехи России на поле боля и отсутствие таковых у ВСУ (он так не считает), а разброд и шатание в стане союзников и отстраненность некоторых своих соотечественников.

По его мнению, Запад утратил ощущение важности происходящего в Украине , но у нее нет иного выхода, кроме победы над Россией .

Но Зеленский понимает, что восприятие действительности может обернуться реальностью, став своего рода самосбывающимся прогнозом. Именно это делает наступающий год таким важным. По мере того как военные усилия России наращиваются, а ресурсы Украины истощаются, внимание Америки и многих европейских стран переключается на внутреннюю политику в год выборов.

"Тысячи, тысячи убитых российских солдат, трупы которых никто даже не забрал", — говорит Зеленский, напоминая, что в 2023 году Россия не смогла взять ни одного крупного города, в то время как Украина сумела прорвать российскую блокаду Черного моря и теперь перевозит миллионы тонн зерна по новому маршруту по южному побережью Украины. "Огромный результат!" — заявляет президент.

По его словам, российская армия несет огромные потери. С этим заявлением согласуются оценки британской разведки, согласно которым, если ситуация радикально не изменится, к 2025 году Россия потеряет более 500 000 убитыми и ранеными.

Запад утратил ощущение необходимости срочных действий, а многие украинцы — ощущение экзистенциальной угрозы, говорит Зеленский. "Может быть, мы не преуспели [в 2023 году], как того хотел мир. Может быть, не все так быстро, как кто-то себе представлял", — говорит он, но идея о том, что Путин побеждает, — это не более чем "ощущение".

Зеленский утверждает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии. "Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", — предупреждает он. Если России позволят забирать украинских детей, "они будут забирать других детей". Если Россия будет нарушать права украинцев, "она будет нарушать права во всем мире".

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", — говорит Зеленский.

"Может быть, чего-то не хватает. Или, может быть, кого-то не хватает. Кого-то, кто мог бы говорить об Украине как о защите всех нас". Европейские страны должны лоббировать в Америке поддержку Украины ради их же блага: "Разведывательные службы нескольких европейских стран начали [изучать] возможность нападения на их территорию со стороны России… Даже те страны, которые не входили в СССР".