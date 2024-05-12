Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Он стал секретарем Совбеза вместо Патрушева

Поздним вечером 12 мая президент России Владимир Путин отправил в Совет Федерации свои предложения по кандидатурам на должности руководителей силовых ведомств — по закону их после консультаций утверждает именно Совфед, а не Государственная Дума, как, например, большинство министров. Среди тех, кого Путин предложил переназначить на свои должности, не оказалось министра обороны Сергей Шойгу, который возглавлял ведомство еще с 2012 года.
Вместо Шойгу Путин неожиланно предложил назначить главой Минобороны первого заместителя главы правительства Андрея Белоусова. Шойгу же своим указом Путн назначил секретарем Совета Безопасности. Его последние 16 лет возглавлял Николай Патрушев — один из самых приближенных к Владимиру Путину силовиков. В президентском указе об увольнении Патрушева в качестве причины его отставки указан «переход на другую работу». Какую — не уточняется.
У президента есть право назначать секретаря Совбеза без каких-либо консультаций, поэтому указ о назначении Шойгу и увольнении Патрушева с этой должности вступает в силу немедленно. Заседание Совета Федерации, где будет обсуждаться вопрос назначения Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, пройдет 14 мая.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимость сменить главу Минобороны посреди войны с Украиной тем, что «министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
«Вот, видимо, поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — сказал Песков. Он подчеркнул, что назначение не изменит «военную составляющую» — это останется прерогративой Генерального штаба.
Еще Песков рассказал журналистам, что Шойгу, помимо должности секретаря Совета безопасности, одновременно станет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии и возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).