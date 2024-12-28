Путин принес извинения президенту Азербайджана за „трагический инцидент“ с самолетом Azerbaijan Airlines

Согласно сообщению, Путин принес извинения в связи с тем, что „трагический инцидент“ произошел в воздушном пространстве России, выразил соболезнования семьям погибших.
„В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения“, — говорится в сообщении Кремля.
В Кремле также сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Российские власти утверждают, что „допрашиваются гражданские и военные специалисты“.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек.
По информации Euronews и Reuters, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время „воздушной активности беспилотника“ над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.
Через два дня глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. Источники Euronews в правительстве Азербайджана писал, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.