Путин прибыл в Пекин для участия в форуме и встречи с "дорогим другом" Си

Самолет президента Россиии приземлился в китайской столице около 9.30 по местному (3.30 по московскому времени). Это первая поездка Путина в крупную мировую державу после вторжения в Украину в феврале 2022 года, отмечают обозреватели. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с его предполагаемой причастностью к массовому похищению детей из Украины.

До среды Китай принимает представителей 130 стран на форуме "Новый Шелковый путь" (известный также как проект "Один пояс - один путь") - крупном дипломатическом мероприятии, которое должно способствовать росту его международного авторитета. Но аналитики не исключают,что в повестку дня саммита вмешается текущий конфликт между Израилем и ХАМАС.