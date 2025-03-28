Путин предложил ввести в Украине "временное управление"

„В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре “, - цитирует главу российского государства агентство „Интерфакс“.

Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение „временного управления“ в Украине, более трех лет отражающей военное вторжение РФ, под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 27 марта, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера „Архангельск“, передают русскоязычные информагентства и онлайн-издания.

Со сформированным в таких условиях правительством Украины, как считает Путин, можно будет подписывать „легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными“.

Как в Восточном Тиморе и Папуа - Новой Гвинее

„Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. <...> Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется“, - указал Путин. В качестве примеров стран, где „в рамках миротворческой деятельности ООН уже несколько раз было то, что называется внешним управлением, временной администрацией“, он назвал Восточный Тимор, Папуа - Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.