Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле 15 мая

Путин обвинил Украину в нарушении предложенных Россией „перемирий“

В своем выступлении перед журналистами Владимир Путин также обвинил Киев в нарушении 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, который действовал в марте и апреле 2025 года. Пасхальное перемирие же, по его утверждению, ВСУ нарушили более 5000 раз; а на предложение о прекращении огня с 8 по 10 мая власти Украины, указал президент РФ, „вообще не откликнулись“ и предприняли пять попыток прорыва границы во время него. Он добавил, что Киев пытался запугать глав иностранных государств, которые посетили военный парад 9 мая в Москве.