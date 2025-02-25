Путин предложил США добывать редкоземельные металлы в России

Министр финансов США: Сделка о полезных ископаемых гарантирует Украине „экономическую безопасность“

Вместе с тем, подчеркнул Бессент, сделка не включает прямые военные гарантии для Украины со стороны США, однако содержит „негласную гарантию того“, что США „будут вкладывать значительные средства в экономическое будущее“ страны, чем обеспечат ей „гарантию экономической безопасности“. „Чем больше активов у американских компаний на местах, чем больше заинтересованность США в том, чтобы украинская экономика хорошо развивалась, тем больше безопасности это создает для украинского народа, и тем выше доходность для американских налогоплательщиков“, - пояснил министр.