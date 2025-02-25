Путин поддержал идею Трампа о сокращении оборонных бюджетов

„Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет“, - сказал Путин в интервью журналисту российского государственного телеканала ВГТРК Павлу Зарубину в понедельник, 24 февраля.