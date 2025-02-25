2025.02.25 10:39

Путин поддержал идею Трампа о сокращении оборонных бюджетов

 
Deutsche Welle
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI | AFP / Scanpix

Владимир Путин заявил, что готов сократить военный бюджет России. Ранее с предложением уменьшить его на 50% для РФ, США и Китая выступил Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа об уменьшении расходов на оборону РФ, США и Китая вдвое и заявил, что готов сократить военный бюджет своей страны.

„Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет“, - сказал Путин в интервью журналисту российского государственного телеканала ВГТРК Павлу Зарубину в понедельник, 24 февраля.

Трамп хочет провести переговоры с Россией и Китаем о ядерном оружии и тратах на оборону

В середине февраля президент США заявил, что хочет провести переговоры с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями и сокращении военного бюджета всех трех государств.

„Когда мы все уладим, то одну из первых встреч я хочу провести с председателем Китая Си (Цзиньпином. - Ред.) и президентом России (Владимиром. - Ред.) Путиным. И я хочу сказать: Давайте сократим наш военный бюджет вдвое“, - сказал он тогда.

Трамп добавил, что странам „незачем разрабатывать новое ядерное оружие“, потому что „у нас его и так много“. „Мы все тратим много денег, их мы могли бы направить на другие вещи, которые на самом деле, надеюсь, гораздо более продуктивны“, - подчеркнул политик.

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