Путин отказался от ударов по энергетике Украины, но в обмен требует остановить военную помощь Киеву

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что Путин согласился с предложением Трампа отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и уже „отдал армии соответствующий приказ“.
Россия активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения. В свою очередь, Украина наносит удары беспилотниками по нефтебазам, перерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам на территории России.
В заявлении Белого дома подчеркивается, что движение к миру начнется с „перемирия в энергетическом и инфраструктурном секторах“, а также с технических переговоров о морском перемирии в Черном море, полном прекращении огня и установлении постоянного мира. „Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке“, – заявили в Белом доме.
Президенты согласились с тем, что конфликт должен завершиться прочным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. „Деньги и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, должны быть направлены на нужды их народов“, – говорится в заявлении Белого дома.
Кремль сообщил, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными в формате 175 на 175, а также передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.
Что касается инициативы Трампа о 30-дневном полном прекращении огня, Кремль вновь выдвинул условия, подтверждая ранее появившуюся в СМИ информацию о желании Путина прекратить поставки оружия Украине.
В заявлении говорится, что для обеспечения такого перемирия необходимо остановить мобилизацию в Украине и прекратить вооружение страны. Путин также обвинил Киев в том, что с ним невозможно „договориться“, и заявил, что украинские силы якобы совершили „террористические преступления“ в Курской области.
Президент РФ подчеркнул, что „ключевым условием урегулирования кризиса“ является „полное прекращение иностранной военной помощи и передачи разведывательной информации Киеву“.
Кремль также сообщил, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между игроками из России и США, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Разговор Трампа и Путина уже прокомментировали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они заявили, что 30-дневное перемирие на энергетических объектах – это лишь первый шаг на пути к установлению постоянного мира.
„Следующим шагом должно стать полное прекращение огня в Украине и как можно скорее. Разумеется, мы оба с этим согласны“, – заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Шольцем.
Шольц добавил, что не может быть мирного соглашения без участия Украины. Оба лидера пообещали продолжить военную поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что главной темой переговоров было прекращение войны в Украине, а ключевая цель – достижение предложенного Трампом 30-дневного перемирия. Различные источники и эксперты высказывали версии и предположения о том, что может потребовать Путин в обмен на согласие на перемирие, включая полный отказ от поставок вооружений Украине.
Украина согласилась на предложенное Трампом безоговорочное перемирие под внешним давлением, но это также стало возможностью обратить внимание на позицию России – готова ли страна, начавшая эту войну, к реальному перемирию, отмечает BBC. Однако пока Москва не проявила уступчивость, выдвигая лишь новые требования.