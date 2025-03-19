Путин отказался от ударов по энергетике Украины, но в обмен требует остановить военную помощь Киеву

В заявлении Белого дома подчеркивается, что движение к миру начнется с „перемирия в энергетическом и инфраструктурном секторах“, а также с технических переговоров о морском перемирии в Черном море, полном прекращении огня и установлении постоянного мира. „Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке“, – заявили в Белом доме.

Россия активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения. В свою очередь, Украина наносит удары беспилотниками по нефтебазам, перерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам на территории России.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что Путин согласился с предложением Трампа отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и уже „отдал армии соответствующий приказ“.

Президенты согласились с тем, что конфликт должен завершиться прочным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. „Деньги и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, должны быть направлены на нужды их народов“, – говорится в заявлении Белого дома.

Кремль сообщил, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными в формате 175 на 175, а также передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

Что касается инициативы Трампа о 30-дневном полном прекращении огня, Кремль вновь выдвинул условия, подтверждая ранее появившуюся в СМИ информацию о желании Путина прекратить поставки оружия Украине.