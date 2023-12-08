Путин объявил об участии в выборах. Его попросил об этом командир Жога из ДНР

Первым о том, что Путин согласился пойти на выборы, написал корреспондент кремлевского пула от "Коммерсанта" Андрей Колесников.
"Подполковник из награжденных, когда все награжденные окружили президента, попросил Владимира Путина пойти на выборы. Президент согласился. Остальные потом присоединились к просьбе", — написал журналист.
С просьбой выступил "спикер парламента ДНР", подполковник Артем Жога, обратившийся от лица "всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель".
Позже Кремль опубликовал видео, на котором Путин отвечает Жоге: "Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации".
Артем Жога — отец Владимира Жоги ("Воха"), который стал командиром батальона, воевавшего в самопровозглашенной ДНР, после гибели Арсена Павлова ("Моторолы") в 2016 году. Владимир погиб 5 марта прошлого года под Волновахой, после этого батальон возглавил его отец. 9 мая 2022 года Путин встречался с Жогой в Кремле.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Жога может войти в инициативную группу по выдвижению Путина, наряду с режиссером Никитой Михалковым, врачом Леонидом Рошалем и певцом Шаманом.
Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.
Выборы пройдут 17 марта. Путин до сих пор отказывался отвечать на вопрос об участии в них. Прежние президентские сроки Путина были обнулены поправками в Конституцию.
Ранее в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Владимир Путин объявит о том, пойдет ли он на новый президентский срок, тогда, когда сочтет нужным.
Военные вместо рабочих
В последние недели Путин проводил множество мероприятий, которые можно было расценить как неформальное начало предвыборной кампании. На нескольких из них к нему обращались с призывами остаться у власти.
28 ноября патриарх Кирилл на Всемирном русском народном соборе предложил Путину "и далее продолжать труды на благо отечества нашего российского, всего российского народа".
4 декабря, как указывали СМИ, на президентском Совете по правам человека сразу три участницы совета в той или иной форме выразили поддержку Путину. Например, как писало издание "Ротонда", детский омбудсмен из Ульяновской области Екатерина Сморода сказала президенту: "Мы всегда голосовали и пойдём голосовать дальше". Путин однако на эти намеки не отреагировал.
В 2017 году Владимир Путин объявил об участии выборах во время встречи с работниками завода ГАЗ, один из которых спросил его о выдвижении.
Главная новация нынешней избирательной кампании — голосование на выборах президента впервые будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.
О намерении участвовать в выборах как самовыдвиженцы ранее заявлял бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, журналистка Екатерина Дунцова и Игорь Гиркин (более известен под псевдонимом Стрелков), российский полевой командир, заочно осужденный в Гааге.