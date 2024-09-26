Путин объявил об изменении ядерной доктрины. Значит ли это, что Россия готовит ядерный ответ на удары по своей территории?

Ядерные доктрины часто содержат довольно размытые формулировки. Это делается для того, чтобы у потенциального противника не было искушения совершить некое действие, близкое к „красной линии“, но без ее пересечения. Но с учетом того, что сейчас Россия провозгласила сразу несколько украинских областей своей территорией, эта размытость включает в себя слишком много. Будет ли Россия считать агрессией появление в небе над Запорожьем или Крымом украинских ракет или истребителей? Особенно западного производства, что отдельно оговорено в новой редакции доктрины.