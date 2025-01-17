Путин объявил о военных сборах в России

Военные сборы в России

На военные сборы могут призвать только мужчин, пребывающих в запасе. Согласно закону 53-ФЗ от 1998 года, продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Пребывающих в запасе не могут отправлять на сборы чаще, чем раз в три года. Общее время нахождения на сборах за жизнь гражданина не может превышать 12 месяцев. Участники сборов не могут быть направлены в зону боевых действий. Как правило, запасники проходят службу в своем регионе.