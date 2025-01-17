Путин объявил о военных сборах в России

В документе скрыты несколько пунктов, предназначенных „для служебного пользования“. Из текста неясно, сколько именно резервистов планируют призвать и на какой срок.
Объявление военных сборов - ежегодная плановая процедура. Как поясняет госинформагентство ТАСС, на основе указа Путина мобилизационное управление Минобороны РФ подготовит директиву, которая поступит в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.
Военные сборы в России
На военные сборы могут призвать только мужчин, пребывающих в запасе. Согласно закону 53-ФЗ от 1998 года, продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Пребывающих в запасе не могут отправлять на сборы чаще, чем раз в три года. Общее время нахождения на сборах за жизнь гражданина не может превышать 12 месяцев. Участники сборов не могут быть направлены в зону боевых действий. Как правило, запасники проходят службу в своем регионе.
Если гражданин не явился на военные сборы по повестке, то его могут лишь оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Уголовная ответственность не предусмотрена, в отличие от уклонения от призыва.
Кто из россиян пребывает в запасе
В июле 2023 года Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве поднят с 60 до 65 лет, для младших офицеров - с 55 до 60 лет. Для высших офицеров (генералов) предельный возраст не меняли, он остался на уровне 70 лет.