Путин объявил на фронте „пасхальное перемирие“ с 19 по 21 апреля

„Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий“, - цитирует Путина пресс-служба Кремля. Минобороны России отчиталось, что отдало соответствующие приказы.