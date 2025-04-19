Путин объявил на фронте „пасхальное перемирие“ с 19 по 21 апреля

„Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий“, - цитирует Путина пресс-служба Кремля. Минобороны России отчиталось, что отдало соответствующие приказы.
Зеленский прокомментировал заявление Путина
„Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17.15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту. „Шахеды“ в нашем небе - это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей“, - прокомментировал заявление Путина президент Украины Владимир Зеленский.
В январе 2023 года Путин объявлял о „рождественском перемирии“ в одностороннем порядке, однако бои в Украине продолжились. За девять лет войны Россия ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии, написала тогда в Telegram Анна Маляр, занимавшая пост замминистра обороны Украины.