2025.04.19 20:24

Путин объявил на фронте „пасхальное перемирие“ с 19 по 21 апреля

 
Deutsche Welle
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: Sofia Sandurskaya | AP / Scanpix

Президент России Владимир Путин в субботу, 19 апреля, распорядился объявить „пасхальное перемирие“ и приостановить все боевые действия в Украине во стороны РФ с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи в Кремле с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

„Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий“, - цитирует Путина пресс-служба Кремля. Минобороны России отчиталось, что отдало соответствующие приказы.

Зеленский прокомментировал заявление Путина

„Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17.15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту. „Шахеды“ в нашем небе - это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей“, - прокомментировал заявление Путина президент Украины Владимир Зеленский.

В январе 2023 года Путин объявлял о „рождественском перемирии“ в одностороннем порядке, однако бои в Украине продолжились. За девять лет войны Россия ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии, написала тогда в Telegram Анна Маляр, занимавшая пост замминистра обороны Украины.

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Deutsche Welle
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