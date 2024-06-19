Путин и Ким Чен Ын договорились о „взаимной помощи в случае агрессии“. Главные заявления и фото из КНДР

После встречи в аэропорту кортеж автомобилей доставил двух лидеров в государственную резиденцию, где Ким Чен Ын, как сообщается, пожелал Путину доброй ночи.

Еще до начала визита помощник Путина по международным отношениям Юрий Ушаков анонсировал подготовку к подписанию договора о „всеобъемлющем стратегическом партнерстве“ двух стран, не раскрывая подробностей.

Владимир Путин прилетел в Пхеньян накануне начала переговоров: по московскому времени — вечером вторника, по-местному — уже ночью в среду. Визит был рассчитан на два дня, хотя практически все переговоры были запланированы на среду.

Би-би-си рассказывает и показывает, как прошел первый после 2000 года визит Путина в самую закрытую страну мира.

Вопросы военного сотрудничества — одна из центральных тем в отношениях двух стран, Северная Корея поставляет России боеприпасы для использования на войне против Украины.

Как передает „Интерфакс“, открывая переговоры, Ким Чен Ын выразил „полную поддержку“ российскому правительству в „выполнении специальной военной операции“, как в России называют войну с Украиной.

После полуторачасовых переговоров в составе делегаций Путин и Ким пообщались еще два часа уже наедине, после чего состоялась церемония подписания совместных документов.

Спустя несколько часов, ранним утром по Москве, информагентства сообщили, что в резиденции „Кымсусан“ начались переговоры, ради которых визит и был организован. С российской стороны в состав делегации вошли, в частности, министры обороны и иностранных дел Андрей Белоусов и Сергей Лавров , а также главы РЖД и Роскосмоса.

Текст нового договора пока не опубликован. По словам Путина, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Предыдущий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР был подписан в 2000 году также в Пхеньяне сроком на 10 лет с возможностью автоматической пролонгации каждые последующие пять лет. Тот договор, в частности, декларировал приверженность обеих сторон „скорейшей ликвидации раскола Кореи“.

Столица КНДР Пхеньян к приезду Путина была украшена флагами и транспарантами. Российского президента встречали организованные колонны взрослых и детей с бумажными флажками и воздушными шарами в руках.