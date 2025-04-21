Путин допустил проведение прямых переговоров с Украиной

Владимир Путин заявил, что изучит предложение Киева о приостановке ударов по гражданской инфраструктуре, и допустил проведение прямых переговоров между РФ и Украиной. „С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке“, - сказал Путин журналистам в понедельник, 21 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Кремлю отказаться от „любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком на 30 суток с возможностью продления“.
Путин признал, что в Сумах был поражен гражданский объект
При этом российский лидер заявил, что Киев якобы использует гражданские объекты в военных целях и вспомнил об ударе ВС РФ в Сумской области, нанесенном 13 апреля. „Ну, например: вот всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, в Сумской области. Это гражданский объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области“, - цитирует Путина агентство „Интерфакс“.
Ракетный удар, жертвами которого стали 35 человек, в том числе дети, президент РФ назвал „заслуженным возмездием“. „Это было сделано именно для того, чтобы их наказать“, - подчеркнул он.
14 апреля, спустя сутки после российского удара, глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх подтвердил, что в Сумах планировалось награждение военных 117-й бригады ВСУ. На следующий день Зеленский своим указом уволил Артюха.