Путин допустил проведение прямых переговоров с Украиной

Владимир Путин заявил, что изучит предложение Киева о приостановке ударов по гражданской инфраструктуре, и допустил проведение прямых переговоров между РФ и Украиной. „С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке“, - сказал Путин журналистам в понедельник, 21 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Кремлю отказаться от „любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком на 30 суток с возможностью продления“.

Путин признал, что в Сумах был поражен гражданский объект