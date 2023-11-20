Пункты пропуска на границе Украины и Беларуси заминированы

Как сообщает Укринформ, в понедельник Служба сообщила об этом в Facebook.
"Угроза повторного вторжения с территории Беларуси на данный момент невелика, но долг пограничников - быть готовыми к любому сценарию развития событий. Они постоянно работают, укрепляют и оснащают дополнительные позиции", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Укринформ, ситуация на границе Украины с Беларусью находится под контролем, Россия не перебрасывала новые подразделения на территорию Беларуси после ротации.
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