Противник Небензи и "профессор из окопа": кого меняет Зеленский при массовой ротации послов

Наверное, самый резонансный из субботних указов — увольнение постпреда Украины при ООН. Его кресло в системе МИДа называют „электрическим“, ведь по долгу службы он регулярно высказывает позицию Украины на самом высоком глобальном форуме, который в последние годы не отличается особой эффективностью в выполнении своей главной функции — предотвращения и решения конфликтов в современном мире.

В ближайшие дни ожидаются новые указы об увольнениях и назначениях глав дипломатических миссий. Всего, по данным Би-би-си, всего будут заменены около 30 послов — треть всех украинских дипломатов высшего уровня.

Речь идет о плановых ротациях дипломатического корпуса — эти кадровые решения анонсировались Зеленским заранее. „Мы готовим усиление нашей команды — команды Украины, — говорил Зеленский в начале этой недели. — Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в этом, и должна быть сильной. Следующий год должен стать временем установления мира — надежного мира“.

В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца „ливерной колбасой“ за его отказ посетить Киев — этот немецкий фразеологизм означает человека, который притворяется незаслуженно обиженным.

В Нью-Йорк поедет еще один очень известный украинский дипломат Андрей Мельник. Он снискал славу жесткого защитника интересов Украины, который не выбирает слов в своих дискуссиях с властями страны пребывания — на посту посла Украины в Германии.

Указ о назначении сменщика Кислицы пока не опубликован, но в пятничном обращении Зеленский назвал его фамилию.

Отставка Кислицы — плановая ротация. По данным Би-би-си, в ближайшее время он будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Заседания Совбеза ООН по украинской тематике благодаря эмоциональности Кислицы часто воспринимаются в Киеве как своеобразный поединок между ним и его российским визави Василием Небензей.

Перед отъездом в Любляну до ноября 2021 года Таран занимал пост министра обороны. В этот период ряд наблюдателей говорили о дисфункциональности сектора безопасности и обороны Украины из-за срыва выполнения государственного оборонного заказа, а также личного конфликта Тарана с тогдашним главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Назначение Тарана послом в Словению называли политическим подарком.

В результате субботних указов пост посла Украины в Словении оставит генерал Андрей Таран. Его назначение на эту должность в мае 2022 года вызвало ряд критических комментариев в украинской прессе.

Летом прошлого года Мельника назначили послом в непростую для Украины Бразилию, однако и там дипломат не нашел себя и теперь, и если указ Зеленского о его назначении в ООН появится, он получит возможность демонстрировать свое красноречие с самой высокой (формально) трибуны на планете.

Считается, что назначенный в апреле 2023 года экс-министр стратегических отраслей промышленности и бывший глава Государственной таможенной службы Рябикин не смог ни помешать тесному сближению Пекина с Москвой, ни установить должный уровень отношений между Киевом и Пекином (хотя многие сомневаются, что эти задачи в нынешних обстоятельствах выполнимы).

Официальный Киев долго определялся с кандидатурой своего представителя в одной из ключевых стран мира: после смерти бывшего посла Сергея Камышева в феврале 2021 года этот пост оставался вакантным.

Заменит Тарана в Любляне Петр Бешта, до сих пор занимавший пост посла Украины в Литве. Еще одно заметное кадровое решение — увольнение посла Украины в Китае.

Но самым важным из указов о назначениях послов стал, наверно, конец длительной эпопеи с Федором Шандором. Этнический венгр, доктор социологических наук, профессор Ужгородского университета, в феврале 2022 года он добровольно пошел в ВСУ, а после ночных дежурств на передовой читал лекции своим студентам, прославившись на всю страну как „профессор из окопа“.

Летом этого года Джапарова оказалась вовлечена в скандал — журналисты обвинили ее в том, что она содействовала якобы незаконному выезду за рубеж своему мужу, бывшему партнеру скандального олигарха Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову. Джапарова отвергла обвинения в свой адрес и заявила об уходе из системы МИДа.

Наконец, Зеленский отменил собственный февральский указ о назначении Эмине Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене. Бывшая первая замглавы МИДа была вдохновителем и организатором форума „Крымская платформа“, принимала активное участие в возвращении в Украину „скифского золота“, отвечала за сотрудничество Украины с ЮНЕСКО.

Именно его Зеленский решил назначить послом Украины в Венгрии — пожалуй, самой проблемной для Киева стране ЕС. Будапешт против этого не возражал — более того, венгерские СМИ еще в августе прошлого года сообщили о том, что глава венгерского МИДа Петер Сийярто утвердил кандидатуру Шандора, а сам будущий посол заявил „Суспильному“, что ожидает публикации указа о своем назначении.

Еще Зеленским назначил Вячеслава Яцюка, бывшего посла Украины в Норвегии, посланником в Руанду — раньше в этой стране не было украинского посольства, и это назначение можно воспринимать как подтверждение обещаний Киева обращать внимание на „Глобальный Юг“.