2024.07.31 11:24

Протесты в Венесуэле: число погибших выросло до 11

 
Deutsche welle
Protestai Venesueloje
Protestai Venesueloje
ФОТО: EPA-ELTAHenry Chirinos | Epa - Elta

За сутки массовых демонстраций против официальных итогов выборов в Венесуэле погибли 11 человек, сообщили правозащитники. По данным прокуратуры, задержаны около 750 протестующих.

Число погибших с начала протестов, охвативших Венесуэлу после президентских выборов, выросло до 11 человек. Об этом сообщил во вторник, 30 июля, глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро. Он также выразил обеспокоенность в связи с использованием огнестрельного оружия во время протестов.

С 29 июля на митинги против действующей власти выходят сотни тысяч людей, многие из них скандируют „Это правительство падет!“, отмечает агентство AFP. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Также сообщалось, что в разгоне митингующих участвуют проправительственные военизированные группировки „Колективос“, использующие огнестрельное оружие.

Венесуэльская прокуратура заявила о задержаниях почти 750 человек. Также сообщалось о смерти одного военного.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии