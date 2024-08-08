Протесты в Великобритании: демонстрации против расизма и тысячи полицейских на улицах

В целом арестов было немного. В Саутгемптоне полиция задержала 40-летнего мужчину из близлежащего города Истли, подозреваемого в угрожающем поведении. Там собралась небольшая группа протестующих против иммиграции, однако контр-протестующих было больше, и полиция сумела предотвратить столкновение между двумя группами демонстрантов.

Всего в Британии в эти дни к работе было привлечено около 6 000 полицейских, специализирующихся на охране общественного порядка. Власти нескольких городов усилили патрулирование и предоставили полиции расширенные полномочия, разрешив превентивно арестовывать тех, кто, по их мнению, намеревается спровоцировать беспорядки.

В списках, распространяемых в социальных сетях, называлось более 30 мест, где могут пройти протесты против иммиграции, многие из них — у помещений организаций, предоставляющих услуги просителям убежища. Некоторые из них временно прекратили работу.

В Белфасте, где беспорядки продолжаются уже по меньшей мере четыре ночи, было неспокойно, и в среду полицейская служба Северной Ирландии заявила, что привлечет дополнительных сотрудников для обеспечения порядка. Члены североирландской Ассамблеи (законодательного органа) собираются прервать летние каникулы, чтобы обсудить события минувшей недели.

В Бристоле, по словам полиции, был произведен один арест после того, как в полицейский автомобиль бросили кирпич и бутылку, но демонстрации там в целом прошли мирно. В Портсмуте полицейские разогнали небольшую группу протестующих против иммиграции, пытавшихся перекрыть проезжую часть.

Вечером в среду люди били в барабаны и скандировали „Фашисты вон!“. Было много полицейских, но противники иммиграции так и не появились. Вместо этого собрались местные жители, немало удивившиеся тому, что их улица стала центром демонстрации.

Многие предприятия в этом районе также досрочно закрылись, а родители рассказывали, что их попросили забрать детей из близлежащего центра по уходу за детьми.

В Ливерпуле у здания благотворительной организации Asylum Link Merseyside, оказывающей помощь просителям убежища и попавшей в этот список, собрались сотни людей, протестовавших против расизма. В ожидании возможных беспорядков здание было закрыто в течение нескольких дней, в среду вечером его окна были заколочены.

Опубликованный в среду опрос YouGov показал, что после недели беспорядков почти половина британцев считает правых экстремистов „большой угрозой“, что на 15 процентных пунктов больше, чем полгода назад.

В Уолтемстоу, этнически разнообразном районе на северо-востоке Лондона, информация о возможных демонстрациях ультраправых разлетелась по местным группам в WhatsApp и фейсбуке. Жители быстро организовали планы контрпротеста, и к вечеру многие магазины и кафе на главной улице закрылись, а некоторые агентства недвижимости заколотили окна и двери фанерой.

Комиссар лондонской полиции Марк Роули в интервью Би-би-си сказал, что накануне направил тысячи полицейских в северные районы Англии и доволен тем, как прошел день. По словам Роули, большинство людей, арестованных за насилие во время беспорядков, „не обычные люди с улицы“. „Это преступники, они бандиты, они не патриоты“, — сказал он.

Роули сообщил, что утром в четверг полиция провела рейды, арестовав людей, которые „серьезно нарушили закон“ во время беспорядков на прошлой неделе, и 70% из них имеют судимости. „Любые предположения о том, что они патриоты или у них есть причина, по которой они протестуют, — это чушь, они преступники“, — сказал Роули.