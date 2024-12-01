Протесты в Грузии: полиция разогнала многотысячную акцию протеста в Тбилиси, а Зурабишвили заявила, что не уйдет до новых выборов

В ночь на воскресенье сотрудники полиции применили слезоточивый газ и разогнала основную массу протестующих, собравшихся у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

До этого в центре Тбилиси начались столкновения — полиция использовала водометы, демонстранты направляли в их сторону петарды и бросали различные предметы.

Как сообщала корреспондент Би-би-си Нина Ахметели, в субботу акция протеста была особенно многолюдной — в ней участвовало еще больше людей, чем в пятницу и четверг.

Возможно, увеличение численности протестующих связано с реакцией людей на насилие со стороны полиции, которое было применено в два предыдущих дня, когда митингующих и журналистов жестко задерживали и избивали.