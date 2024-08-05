Протесты в Бангладеш: премьер-министр покинула страну, толпа захватила ее резиденцию

Ее местонахождение пока неизвестно.

В понедельник тысячи людей ворвались внутрь „Ганобхабана“, резиденции премьер-министра.

На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Как передает корреспондент Би-би-си, командующий армией общается с лидерами политических партиями и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.