Протестующие в Сухуми прорвались на территорию парламента

В тот же день парламент самопровозглашенной республики должен был рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией. Еще до начала рассмотрения протестующие собрались на площади с требованием отменить это соглашение. На видео, которые публикуют различные Telegram-каналы, видно, что люди проломили грузовиком ворота и прорвались на территорию парламента. Силовики в ответ применили дымовые гранаты и другие спецсредства. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба отменил заседание, поскольку депутатам не удалось утвердить повестку дня.