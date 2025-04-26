Проститься с папой Франциском пришли около 250 тысяч человек

В соборе Святого Петра вечером в пятницу, 25 апреля, завершилась церемония прощания с папой римским Франциском. Проститься с понтификом, скончавшимся после продолжительной болезни в возрасте 88 лет в пасхальный понедельник, 21 апреля, пришли порядка 250 тысяч человек, сообщили в Ватикане. В течение двух дней церковь была открыта круглосуточно.
После закрытия собора в 19.00 по местному времени в почти пустом помещении прошла торжественная церемония закрытия гроба. Согласно католической традиции, лицо папы было покрыто белым шелковым платком в присутствии нескольких кардиналов, пишет агентство dpa.
Похороны папы Франциска
Похороны понтифика пройдут в субботу, 26 апреля. Согласно завещанию папы, он будет захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Перед этим по улицам города пройдет траурная процессия. Обеспечивать порядок на улицах итальянской столицы в день похорон будут более 10 тысяч сотрудников службы безопасности. Только на площади Святого Петра, где будет установлен гроб с телом Франциска, ожидается около 200 тысяч человек, и сотни тысяч, вероятно, примут участие в траурном марше.
Процессия пройдет днем мимо главных достопримечательностей Рима, включая Колизей. Ожидается, что марш займет около 30 минут. Погребение состоится в узком кругу при участии нескольких кардиналов, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Само захоронение будет скромным - белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста.
„Похоронная дипломатия“
Мировые лидеры могут использовать свое пребывание в Риме на похоронах папы для обсуждения других международных вопросов. Такая практика носит название „похоронная дипломатия“, указывает агентство dpa. Всего ожидается прибытие в итальянскую столицу более 150 международных делегаций.
Среди ожидаемых гостей - президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, принц Уильям, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявивший об участии, накануне сообщил, что, возможно, не приедет.
Для Дональда Трампа это первая заграничная поездка после возвращения в Белый дом. Он допустил возможную встречу с Зеленским, однако по графику он должен вернуться в США вскоре после церемонии.