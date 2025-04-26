Проститься с папой Франциском пришли около 250 тысяч человек

В соборе Святого Петра вечером в пятницу, 25 апреля, завершилась церемония прощания с папой римским Франциском . Проститься с понтификом, скончавшимся после продолжительной болезни в возрасте 88 лет в пасхальный понедельник, 21 апреля, пришли порядка 250 тысяч человек, сообщили в Ватикане . В течение двух дней церковь была открыта круглосуточно.

После закрытия собора в 19.00 по местному времени в почти пустом помещении прошла торжественная церемония закрытия гроба. Согласно католической традиции, лицо папы было покрыто белым шелковым платком в присутствии нескольких кардиналов, пишет агентство dpa.