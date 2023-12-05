Прорыв Каховской ГЭС: Украина обвиняет Россию в экоциде и готовит иск в МУС

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области в Украине привело к настоящей экологической катастрофе, маштабы последствий которой трудно оценить даже сегодня - спустя несколько месяцев.

Прорыв дамбы произошёл 6 июня 2023 года. Украинские власти убеждены: плотину взорвали российские вооружённые силы, и это был намеренный, преступный акт.

Москва это отрицает, возлагая ответственность на ВСУ.

А тем временем следователи природоохранной прокуратуры скрупулезно делают снимки, собирают пробы почвы, и прочие "улики" для приобщения их к делу об экоциде, которое будет передано в Международный уголовный суд.

Владислав Игнатенко, украинский природоохранный прокурор:

"Все вещества, которые были на поверхности, унесло потоком воды дальше вниз по течению, который распространил их на почву. В будущем все эти осевшие загрязняющие вещества впитаются в почву и будут поглощены домашними животными".