Прорыв армии РФ у Очеретино в Донецкой области: чем это опасно для Украины

Предполагалось, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в западном направлении они упрутся в новые рубежи обороны в районе Карловского водохранилища и реки Волчья, которые трудно форсировать.

Проблема потери Очеретино для ВСУ прежде всего связана с угрозой обрушения всей оборонительной линии на Покровском направлении, к созданию которой украинское командование было вынуждено приступить после оставления Авдеевки.

Подтягивает резервы и украинская сторона — на позиции вернулись подразделения 47-й механизированной бригады, ранее державшие оборону у Очеретино, а 100-й механизированной бригаде отдан приказ контратаковать.

А вот в районе Очеретино никаких водных препятствий нет, более того, через село проходит дорога Т0511, ведущая прямо на Покровск. Именно этот город глава украинской военной разведки Кирилл Буданов обозначил направлением главного удара российских войск весной-летом этого года.

Возможный прорыв российских войск у Очеретино ставит под угрозу охвата и части ВСУ, обороняющиеся южнее, у села Бердычи. К тому же от Очеретино — менее 15 км до основной рокадной дороги, соединяющей Большую Новосёлку и Константиновку через Покровск.

Пока что главная проблема российского командования состоит в том, что ему не удаётся расширить зону прорыва у Очеретино, узкий коридор вдоль железной дороги хорошо простреливается, указывает украинский военный обозреватель Константин Машовец.