Пропалестинские демонстранты устроили акции протеста в двух крупнейших аэропортах США

Акции на противоположных побережьях США закончились десятками арестов.
В аэропорту Лос-Анджелеса, где демонстранты стали буйствовать, было взято под стражу 36 человек, сообщил городской департамент полиции.
"Протестующие повалили полицейского на землю и использовали строительный мусор, дорожные знаки, ветки деревьев и бетонные блоки, чтобы заблокировать [дорогу, ведущую в аэропорт], нападая на посторонних проезжих в их машинах", – говорится в заявлении полиции.
На другом конце страны Департамент полиции портового управления Нью-Йорка сообщил, что 26 человек были арестованы за нарушение порядка и создание помех движению транспорта во время акции протеста на скоростном шоссе Ван-Вик в районе аэропорта имени Кеннеди в Квинсе.