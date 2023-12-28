Пропалестинские демонстранты устроили акции протеста в двух крупнейших аэропортах США

 
власти США арестовали десятки человек в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке
"Голос Америки"
Palestiniečių palaikymo akcija
Palestiniečių palaikymo akcija
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Пропалестинские демонстранты заблокировали утренний трафик в районе Международного аэропорта Лос-Анджелеса и Международного аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке – двух крупнейших воздушных гаваней страны.

Акции на противоположных побережьях США закончились десятками арестов.

В аэропорту Лос-Анджелеса, где демонстранты стали буйствовать, было взято под стражу 36 человек, сообщил городской департамент полиции.

"Протестующие повалили полицейского на землю и использовали строительный мусор, дорожные знаки, ветки деревьев и бетонные блоки, чтобы заблокировать [дорогу, ведущую в аэропорт], нападая на посторонних проезжих в их машинах", – говорится в заявлении полиции.

На другом конце страны Департамент полиции портового управления Нью-Йорка сообщил, что 26 человек были арестованы за нарушение порядка и создание помех движению транспорта во время акции протеста на скоростном шоссе Ван-Вик в районе аэропорта имени Кеннеди в Квинсе.

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"Голос Америки"
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