Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и глав ХАМАС

В заявлении прокурора подчеркивается, что глава ХАМАС Синвар, главнокомандующий военным крылом группировки Аль-Масри и глава политбюро ХАМАС Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности - убийства, захват заложников, акты сексуального насилия, пытки, жестокое обращения и другие преступления.

"Мы утверждаем, что инкриминируемые преступления против человечности были частью широкомасштабных и систематических нападений на гражданское население Израиля со стороны ХАМАС и других вооруженных группировок. Некоторые из этих преступлений, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", - подчеркнул прокурор МУС. Лидеры ХАМАС несут ответственность за убийство сотен людей во время нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года, заявил Хан.