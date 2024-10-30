Прокуратура Грузии расследует возможные нарушения на выборах

„Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы изучить факты, изложенные в заявлении ЦИК и упомянутые президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий“, - указало ведомство. Прокуратура намерена допросить в рамках расследования всех лиц, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым правонарушением.

Расследование открыто после поступившего ранее обращения Центризбиркома страны, по информации которого Зурабишвили может располагать доказательствами возможных нарушений в ходе выборов, отмечается в заявлении.

Прокуратура Грузии начала расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября. На допрос 31 октября вызвана президент страны Саломе Зурабишвили, заявило ведомство в среду, 30 октября, на своем сайте.

В заявлении также отмечается, что правоохранительные органы Грузии „ведут активное расследование“ многочисленных уголовных дел в рамках расследования правонарушений, выявленный в день перед выборами и в день голосования.

Зурабишвили не признала официальные итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать официальные результаты выборов и призвала сограждан к мирным протестам. В интервью DW она заявила, что правящая партия „Грузинская мечта“, объявленная ЦИК победителем выборов с результатом 54 процента голосов, „выбрала диктатуру“.