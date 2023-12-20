Прокуратура Германии просит суд конфисковать €720 млн российских инвесторов

Деньги заморожены на счетах банка JP Morgan в Германии. Федеральный прокурор считает, что оператор средств пытался вывести их в нарушение немецких законов, следует из статьи журнала Der Spiegel. Их предлагается конфисковать как орудие преступления. Они поступят в федеральный бюджет.

В июне 2022 года, уже после введения санкций против депозитария, деньги попытались перевести на счета другой дочерней компании Московской биржи — Национального клирингового центра.