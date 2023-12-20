Прокуратура Германии просит суд конфисковать €720 млн российских инвесторов

 
Радио Свобода
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ФОТО: Scanpix

Федеральная прокуратура Германии обратилась в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне с требованием конфисковать 720 миллионов евро, хранящихся на счетах российского Национального расчётного депозитария, подразделения Московской биржи.

Деньги заморожены на счетах банка JP Morgan в Германии. Федеральный прокурор считает, что оператор средств пытался вывести их в нарушение немецких законов, следует из статьи журнала Der Spiegel. Их предлагается конфисковать как орудие преступления. Они поступят в федеральный бюджет.

В июне 2022 года, уже после введения санкций против депозитария, деньги попытались перевести на счета другой дочерней компании Московской биржи — Национального клирингового центра.

На счетах депозитария хранятся деньги инвесторов для обеспечения сделок на бирже. Московская биржа обжаловала санкции против Национального расчётного депозитария в суде ЕС. Глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов в июне отмечал, что депозитарий не является владельцем средств.

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Радио Свобода
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