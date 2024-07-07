2024.07.07 22:03

Прогнозы: на выборах во Франции неожиданно побеждают левые

 
Deutsche welle
Marine Le Pen ir Jordanas Bardella
Marine Le Pen ir Jordanas Bardella
ФОТО: SYSPEO/SIPA | Sipa / Scanpix

По первоначальным прогнозам, правым популистам во Франции не удалось добиться победы на выборах. На первое место выходит левый альянс.

Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции на первое место неожиданно выходит левый альянс „Новый народный фронт“. Согласно неофициальным предварительным результатам голосования, прошедшего в воскресенье, 7 июля, ультраправое „Национальное объединение“ (RN) вопреки ожиданиям может оказаться лишь на третьем месте после центристского блока президента Эмманюэля Макрона, сообщили телеканалы TF1 и France 2 после закрытия избирательных участков.

По их данным, ни одна политическая сила не может рассчитывать на абсолютное большинство мест в парламенте - левые могут получить ориентировочно от 172 до 215 мандатов, сторонники Макрона - от 150 до 180 и „Национальное объединение“ с партнерами - от 120 до 152. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест из 577.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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