Прогнозы: на выборах во Франции неожиданно побеждают левые

Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции на первое место неожиданно выходит левый альянс „Новый народный фронт“. Согласно неофициальным предварительным результатам голосования, прошедшего в воскресенье, 7 июля, ультраправое „Национальное объединение“ (RN) вопреки ожиданиям может оказаться лишь на третьем месте после центристского блока президента Эмманюэля Макрона, сообщили телеканалы TF1 и France 2 после закрытия избирательных участков.

По их данным, ни одна политическая сила не может рассчитывать на абсолютное большинство мест в парламенте - левые могут получить ориентировочно от 172 до 215 мандатов, сторонники Макрона - от 150 до 180 и „Национальное объединение“ с партнерами - от 120 до 152. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест из 577.