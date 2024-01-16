Профессора Тартуского университета Морозова задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы

Факт задержания Морозова порталу Rus.ERR во вторник подтвердили в Государственной прокуратуре.

3 января Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозреваемого в проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики.

Детали выдвинутых против Вячеслава Морозова подозрений не раскрыли ни КаПо, ни Государственная прокуратура, объяснив это интересами следствия. В то же время государственный прокурор Трийну Олев сообщила, что у следствия есть основания считать, что находясь на свободе, Морозов может уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления.

"Поэтому мы обратились в суд с ходатайством о взятии под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", – отметила она.

"Разведывательный интерес государства-агрессора к Эстонии остается высоким", – высказался генеральный директор КаПо Марго Паллосон.