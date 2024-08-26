Проделки чешских шутников: самолет airBaltic получит непристойное имя

Кунда — относительно небольшой город площадью 9,85 кв. км в эстонском уезде Западная Вирумаа, в устье реки Кунда в Финском заливе. Несмотря на свои небольшие размеры, в городе есть бумажная фабрика (Estonian Cell), цементный завод и даже порт. Население (данные 2017 года) составляет 3 059 человек, что, конечно, мало по сравнению с Таллином или Тарту, но по сравнению с Пюсси, который также победил в конкурсе (2 квадратных километра и 886 жителей), это много.
Голосование проходило с 5 по 22 августа, и в общей сложности было получено более миллиона голосов. Проголосовать мог любой желающий, независимо от национальности и места жительства, один раз в день. Судя по шумихе в чешских СМИ, похоже, что они были самыми активными в голосовании. В конце концов, на кону было чувство юмора.
Чешка Тереза, говорящая на латышском языке, сочла своим долгом объяснить в TikTok, почему город Кунда лидирует в опросе и какую роль в нем играют чехи. Результаты и количество голосов (перестали быть доступными после окончания голосования) можно было посмотреть во время голосования. В Эстонии лидировала Кунда с 259 681 голосом на момент съемки видео (в Латвии — Даугавпилс с 32 083 голосами), за ней следовал Пюсси с 17 404 голосами (вероятно, по тем же причинам), и только потом Таллинн с относительно небольшим числом голосов — 8986.
Победой Кунда обязана чехам. Эта тема развеселила и вызвала дискуссии в социальных сетях и СМИ. Объяснение очень простое: kunda в переводе с чешского — это грубое обозначение женских гениталий. Тереза также показала выдержки из чешских газет.
Одна из них — Hospodářské noviny, журналисты которой получили комментарий от airBaltic, что авиакомпания не поддастся на чешские шутки и голосование за Кунду продолжится.
Автор чешских песен в своем аккаунте X иронично шутит: „По многочисленным просьбам чешских граждан, один из самолетов балтийского флота был назван в честь одного из чешских экс-президентов“.
Эта шутка не кажется смешной изданию Idnes, которое пишет: „Чехи снова демонстрируют свой детский юмор“. Пресс-секретарь airBaltic Даниэла Бергманн ответила им: „Названия этих городов не зависят от airBaltic. А в некоторых языках некоторые названия могут иметь разное значение. Это дает чехам надежду на то, что город Кунда не будет дисквалифицирован“.
Издание Blesk пишет без стеснения: „Чехи украли голосование за названия самолетов Air Baltic. Они хотят летать с Piz*!“. И им это удалось — в то время как некоторые патриотически настроенные люди будут радоваться упоминанию своего города, некоторые чехи будут радоваться удачной „шутке“. Одни возмущаются, почему им разрешили голосовать за город, название которого имеет грубый перевод, другие удивляются, почему гениталии до сих пор кажутся смешными, а голосовать за такую надпись на боку самолета — уморительно.
В пятницу AirBaltic опубликовала заявление о том, что самолеты будут названы в честь 16 городов: Айзпуте, Алуксне, Даугавпилс, Кулдига, Лиепая, Лимбажи, Лубана, Огре, Олайне, Резекне, Рига, Салдус, Сигулда, Скрунда, Вентспилс, Виляка.