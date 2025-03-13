Пришло время России продемонстрировать желание закончить войну, заявили главы МИД Северных стран и Балтии

„Мы продолжим стремиться к всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному миру, основанному на Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве. Встреча в Саудовской Аравии — это шаг в правильном направлении. Страны Балтии и Северные страны солидарны с Украиной на пути к справедливому и долгосрочному миру. Пришло время России продемонстрировать готовность прекратить свою жестокую, незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины“, — говорится в совместном заявлении Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции, о котором порталу Delfi сообщило Министерство иностранных дел Латвии.
Как уже сообщалось, вскоре после встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии Вашингтон объявил о возобновлении военной помощи Украине и „немедленной отмене паузы в обмене разведданными“. В свою очередь, Украина заявила, что готова принять предложение США и после мирных переговоров ввести немедленное временное прекращение огня сроком на 30 дней.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что „прямо сейчас“ переговорщики Соединенных Штатов направляются в Россию, чтобы обсудить возможное 30-дневное прекращение огня в войне, развязанной Москвой против Украины.
„Люди прямо сейчас, пока мы говорим, отправляются в Россию“, — сообщил Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин согласится на предложение США объявить 30-дневное прекращение огня.
Во вторник, 11 марта, в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялись переговоры представителей Украины и США.
В ходе переговоров Украина согласилась с предложением США о 30-дневном перемирии, однако при условии, что Россия примет и одновременно выполнит это требование.