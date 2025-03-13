Пришло время России продемонстрировать желание закончить войну, заявили главы МИД Северных стран и Балтии

„Мы продолжим стремиться к всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному миру, основанному на Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве. Встреча в Саудовской Аравии — это шаг в правильном направлении. Страны Балтии и Северные страны солидарны с Украиной на пути к справедливому и долгосрочному миру. Пришло время России продемонстрировать готовность прекратить свою жестокую, незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины“, — говорится в совместном заявлении Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции, о котором порталу Delfi сообщило Министерство иностранных дел Латвии.