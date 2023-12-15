Принц Гарри выиграл "исторический суд" против таблоидов. О чем это дело?

Рассудив, что в деле принца Гарри имел место "взлом телефона в крупных масштабах", судья Тимоти Фанкорт признал доказанным то, что информация, содержавшаяся в 15 из 33 газетных статей, на которые жаловался принц, была получена путем незаконного взлома.

"Сегодня великий день с точки зрения установления истины, а также ответственности", - сказал адвокат от имени принца Гарри.

Адвокат принца Гарри Дэвид Шерборн заявил, что теперь финансовые регуляторы и полиция должны предъявить издателям обвинения. По его словам, в ходе разбирательства были раскрыты шокирующие масштабы "системного и ужасающего поведения", о которых явно знали руководители MGN.

В пятницу Высокий суд Лондона постановил, что мобильный телефон герцога Сассекского действительно был взломан сотрудниками Daily Mirror и других газет, издающихся медиахолдингом Mirror Group (MGN). Истцу присудили компенсацию в размере 140,6 тысяч фунтов стерлингов (около 180 тыс. долларов США ) .

Остальные 18, по словам Фанкорта, могли быть написаны с использованиями других методов поиска информации, являвшихся в то время законными.

"Исторический суд"

Судебное разбирательство началось в Высоком суде в мае этого года и заняло семь недель.

Его называли "событием исторического масштаба", поскольку принц Гарри стал первым членом британской королевской семьи за 130 лет, выступившим в качестве свидетеля на суде.

Выступая на открытом процессе не только в качестве истца, но и в качестве свидетеля, Гарри обвинил издателей в том, что те годами собирали информацию о его личной жизни неправомерными методами, включавшими прослушку голосовых сообщений мобильных телефонов и найм частных детективов.

По его словам, за период с 1995 по 2011 год газеты Daily Mirror, Sunday Mirror и People опубликовали десятки новостных историй о его отношениях с бывшей девушкой Челси Дейви, о его военной службе, а также обвинения в употреблении им наркотиков, основанные данных, полученных незаконным путем.