При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант РФ

Москалик был замначальника Главного оперативного управления Генштаба, в 2021 году Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. По данным Telegram-каналов, он проживал в доме, во дворе которого произошел взрыв. Этот дом на бульваре Нестерова был построен в 2010 году в микрорайоне Авиаторов, который был запланирован как квартал для военных пенсионеров, отмечает издание „Агентство“.