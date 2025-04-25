При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант РФ

В подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет России в пятницу, 25 апреля.
Причиной взрыва стало сработавшее взрывное устройство, сообщили в оперативных службах. „На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу“, - рассказал собеседник ТАСС. Погибший в момент взрыва, выйдя из подъезда, проходил мимо автомобиля.
По данным СК, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Следственный комитет России в связи со взрывом автомобиля возбудил уголовное дело по статьям „убийство“ и „незаконный оборот взрывчатых веществ“ (ст.105, ст.222.1 УК РФ).
Москалик был замначальника Главного оперативного управления Генштаба, в 2021 году Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. По данным Telegram-каналов, он проживал в доме, во дворе которого произошел взрыв. Этот дом на бульваре Нестерова был построен в 2010 году в микрорайоне Авиаторов, который был запланирован как квартал для военных пенсионеров, отмечает издание „Агентство“.
В России и на захваченных Россией территориях регулярно происходят покушения на российских военных и чиновников. Украинские спецслужбы никогда не брали на себя ответственность за них, но иногда подтверждали свою причастность через источники в СМИ.