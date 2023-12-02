При укладке "Северного потока — 2" Россия просила координаты подлодок НАТО

По словам депутата от Христианско-демократического союза Себастьяна Элерса (Sebastian Ehlers), горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 запрашивало у бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море. Это управление было одним из лицензирующих органов и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

Судя по информации со слушаний комиссии, российской стороне были в итоге переданы "очень приблизительные данные", пишет dpa. Тем не менее передача таких данных "поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО", прокомментировал показания свидетелей председатель следственной комиссии Ханнес Дамм (Hannes Damm).

Лицензирование "Северного потока — 2" в центре расследования

Процесс лицензирования "Северного потока — 2" сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в различных нарушениях и лоббировании интересов России со стороны немецких чиновников.